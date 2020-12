Poggio Mirteto, spuntano i parcheggi riservati a chi va a messa. Walter Consumati attacca: E' contro il codice della strada

Elisa Sartarelli 02 dicembre 2020 a

Poggio Mirteto, in piazza Martiri della Libertà è comparso un segnale stradale che sarebbe in contrasto con il codice della strada. A segnalarlo è Walter Consumati, ex consigliere di minoranza, che a riguardo scrive al comandante della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina. Si tratta di un segnale di divieto di sosta su tutta la piazza, che recita: “Area riservata ai mezzi per le celebrazioni religiose”. Il segnale è stato posto sul lato sinistro della Cattedrale di Santa Maria Assunta, proprio accanto alla sede comunale: “Mi è sembrata una cosa “fuori del comune”, - scrive Consumati - così come lo erano state le strisce gialle verniciate di fronte alla cattedrale ad onta di chi, anni fa, aveva interessato anche quella parte di piazza ad una costosa riqualificazione. Colto dalla curiosità sono andato a cercare nell’albo pretorio del Comune le ordinanze relative, senza però trovare nulla, tanto meno nel Codice della Strada, nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada dei riferimenti ai mezzi per le celebrazioni religiose come si legge sul nuovo cartello. Ora mi chiedo che atteggiamento deve avere un cittadino se un agente gli contestasse la violazione in base ad un segnale di divieto di sosta palesemente in contrasto con il Codice della Strada. Cioè di una segnaletica filo-clericale oltretutto non suffragata da ordinanza” conclude Consumati.

