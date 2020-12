02 dicembre 2020 a

a

a

Coronavirus, in quarantena gli alunni della scuola primaria di Montebuono. Lo ha annunciato con un post su Facebook il sindaco Claudio Antonelli: "Come misura di prevenzione contro il rischio di contagio da Covid-19, su indicazione dell'equipe Anticovid-19 della Asl di Rieti, gli alunni della scuola primaria del plesso di Montebuono sono stati messi da oggi in quarantena. Seguiranno ulteriori indicazioni.

Il sindaco inoltre la presenza di ulteriori due casi regolarmente segnalati e già in isolamento da diversi giorni, comunicati con bollettino ufficiale Asl. La situazione rimane attualmente sotto controllo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.