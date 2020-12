Coronavirus, lettera della moglie di un malato oncologico: "Le cure restino a Rieti". Il primario: "Il reparto non chiude"

01 dicembre 2020 a

Rieti, cure oncologiche a rischio per l'emergenza Covid, la preoccupazione dei familiari. “Sono la moglie di un malato oncologico – scrive in una lettera M. - e in questo momento sono molto preoccupata per il futuro di mio marito e di tutte quelle persone che sono nella mia stessa situazione visto che è stato chiuso il reparto oncologico al quarto piano del ospedale de' Lellis per spostare nei reparti Covid il personale. Non fraintendetemi, tutti hanno il diritto di curarsi, però non solo il Covid ha la precedenza lasciando in balìa delle onde gli altri pazienti con patologie importanti come mio marito. Ad ogni sua terapia e ogni suo ricovero si sentiva a proprio agio, in una grande famiglia ora ci chiediamo dove andrà se avrà bisogno del ricovero? Non avere più la struttura idonea e i medici e gli infermieri che prima di essere professionisti sono umani ci spaventa. Vi prego riaprite il reparto oncologico”. Pronta la risposta di Anna Ceribelli Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica del de’ Lellis: “Alla signora preoccupata per la chiusura del reparto ribadisco che la notizia è priva di fondamento. Può contattarmi presso il Reparto di Oncologia del de’ Lellis e la rassicurerò ribadendo che nell’ambito della riorganizzazione dell’ospedale de Lellis di Rieti, dovuta alla grave emergenza Covid-19, nessuna cura per i pazienti oncologici è stata sospesa. E’ garantito l’accesso alle cure e l’offerta clinico-assistenziale per il paziente oncologico complesso che necessita di ricovero ordinario garantito da una gestione multidisciplinare con il supporto di un’equipe integrata e multi-specialistica”

