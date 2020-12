Neve al Terminillo dal pomeriggio del 1 dicembre. Il piazzale di Pian de Valli imbiancato. Il video

01 dicembre 2020 a

Primi fiocchi di neve al Terminillo. Sui social sono iniziati a circolare i primi video del piazzale di Pian de Valli imbiancato. Con l'abbassamento delle temperature e le perturbazioni delle ultime ore nel Centro Italia sono caduti i primi fiocchi anche nella montagna di Rieti. Come si vede nei video la nevicata è piuttosto copiosa e domani mattina Pian di Valli si sveglierà con la neve tutta intorno.

Per la giornata di domani e quella di giovedì c'è l'allerta meteo diramta dalla Regione in tutto il territorio reatino per pioggia e vento. Potrebbero verificarsi nuove nevicate in quota proprio come sta avvenendo al Terminillo

