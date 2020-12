Maltratta e minaccia la moglie, sessantenne di Fiano Roma finisce in carcere

01 dicembre 2020 a

Minacce e maltrattamenti alla moglie violando il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto per precedenti episodi. Ora è in carcere, a Latina, un 60enne arrestato dai carabinieri della stazione di Fiano Romano in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Rieti. La donna in passato aveva denunciato il marito ed era appunto scattato per l'uomo il divieto di avvicinamento alla vittima. Ciononostante, nella notte del 17 novembre l'uomo, violando la misura cautelare già in atto, si è presentato a casa della donna ed ha ripreso a minacciarla e maltrattarla, fino all'intervento dei carabinieri di Fiano allertati dalla vittima. I militari hanno poi chiesto ed ottenuto dal Gip di Rieti l'inasprimento della misura cautelare a cui l'uomo era sottoposto ottenendo cosi' la misura cautelare della detenzione in carcere.

