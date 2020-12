01 dicembre 2020 a

Sanità, Marinella D'Innocenzo confermata direttore generale della Asl di Rieti per altri tre anni. Lo ha ratificato nel primo po,eriggio del 1 dicembre la commissione regionale sanità, riunita in teleconferenza, che ha dato parere favorevole allo allo schema di decreto del presidente della Giunta regionale. “In questi tre anni ha ottenuto risultati soddisfacenti sia sul versante della programmazione sia su quello degli investimenti”, ha detto l'assessore regionale alla Sanità, D’Amato. Di parere contrario, la consigliera Chiara Colosimo (FdI) la quale ha annunciato il proprio voto contrario, “non soltanto perché sono in attesa di numerose risposte a interrogazioni che riguardano questa Asl – ha dichiarato -, ma anche perché quanto è accaduto a Rieti ha dimostrato che l’azienda sanitaria locale non era assolutamente pronta a fronteggiare questa seconda ondata di pandemia”. Astenuti Loreto Marcelli (M5s) e il presidente Simeone.

