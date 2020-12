01 dicembre 2020 a

a

a

Rieti, imprenditore faceva lavorare extracomunitari in nero. Sospesa l'attività e 2.000 euro di multa. L'imprenditore è stato denunciato dai carabinieri dell nucleo ispettorato del lavoro in quanto responsabile di aver impiegato lavoratori extracomunitari in nero, pari al 50% del numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, privi altresì del permesso di soggiorno.

Un'altra denuncia è scattata per iltitolare di un supermercato del capoluogo per aver installato impianti audiovisivi, per il controllo a distanza del personale dipendente. Oltre alla denuncia, il titolare è stato altresì sanzionato con un’ammenda pari a 387,25 euro.

Ad Amatrice invece, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti, ha inflitto una sanzione amministrativa di circa settemila euro, al titolare di una azienda agricola. Lo stesso, veniva accertato di aver corrisposto ai lavoratori dipendenti, retribuzioni in modalità non tracciabile.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.