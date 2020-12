Sanità, oggi la nomina del direttore generale della Asl di Rieti. Marinella D'Innocenzo verso la riconferma

Monica Puliti 30 novembre 2020 a

a

a

Si riunisce il 1 dicembre alle 14 la VII commissione regionale – sanità, politiche sociali, integrazione socio-sanitaria e welfare – con all’ordine del giorno, tra l’altro, la nomina del nuovo direttore generale della Asl reatina. Quasi scontata, salvo un cambio di rotta dell’ultimo momento, la riconferma di Marinella D’Innocenzo alla guida dell’Azienda sanitaria di via del Terminillo. Intanto, sulla necessità di fare in fretta per la costruzione del nuovo ospedale - necessità resa ancora più attuale dalla pandemia e legata alla consapevolezza che il De Lellis è l’unico nosocomio della provincia dopo la trasformazione del Marini di Magliano Sabina in Casa della salute e l’abbattimento del Grifoni di Amatrice a seguito dei danni del terremoto – interviene l’onorevole Fabio Melilli. “Sono in contatto permanente con D’Amato (assessore regionale alla sanità, ndr) – dice - cui ho rappresentato l’esigenza di accelerare per dare il prima possibile il via libera alla Asl per la progettazione. Non possiamo perdere altro tempo e l’Azienda sanitaria, che ha già lavorato sul piano di fattibilità del nuovo ospedale, deve poter passare alla fase progettuale”

