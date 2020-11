Il Comune di Fonte Nuova spenderà 42 mila euro per far correre i cani a Santa Lucia

Matteo Torrioli 30 novembre 2020 a

a

a

Il Comune di Fonte Nuova spenderà 42 mila euro per una nuova area dedicata ai cani. L’amministrazione ha infatti individuato un’area situata all’incrocio tra via Palombarese e via Tridentina, nella frazione di Santa Lucia, pensata esclusivamente per gli amici a quattro zampe. Nella delibera di Giunta con la quale si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica, si spiega che è ritenuto sempre più importante “a livello sociale il ruolo degli animali da affezione e compagnia. Pertanto, al fine di dare una risposta alle esigenze dei cittadini possessori di cani ed al fine di migliorare il benessere degli animali attraverso la libera attività motoria in spazi ampi” e per questo è stato deciso di realizzare “nuove aree dedicate allo sgambamento dei cani”.

