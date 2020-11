Coronavirus, tre morti a Rieti. Altri 90 contagiati, scoppia focolaio nella Rsa di Montebuono: 36 positivi

30 novembre 2020 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 3 morti, 90 nuovi casi e 61 guariti. Scoppia focolaio nella Rsa di Montebuono. Nella struttura si contano 36 contagi e sono in corso le indagini della Asl. Nelle ultime 24 ore sono decedute due anziane di 88 e 85 (casa alloggio di Tarano) e un uomo di 51 anni che era ricoverato in terapia intensiva a Rieti.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 90 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (20), Antrodoco (1), Cantalice (3), Cantalupo in Sabina (1), Castel Nuovo di Farfa (2), Cittaducale (5), Forano (1) , Greccio (2), Leonessa (1), Montebuono (36 link Rsa già isolata e in corso ulteriore indagine epidemiologica), Montopoli in Sabina (4), Pescorocchiano (1), Poggio Bustone (1), Poggio Catino (2), Poggio Mirteto (1), Poggio Moiano (1), Poggio Nativo (2), Rivodutri (1), Selci (1), Stimigliano (1), Tarano (2), Torri in Sabina (1).

Si registrano 61 nuovi guariti: (24) Rieti – (2) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borgovelino – (1) Borgorose – (5) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Cittaducale – (1) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Magliano Sabina – 81) Montasola – (2) Monteleone Sabino – (4) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (4) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Rivodutri – (1) Tarano – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina.



Numero tamponi eseguiti: 470. Totale dei tamponi: 26.552.

