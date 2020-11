30 novembre 2020 a

a

a

Sorpresi a cacciare a Configni nonostante il divieto di spostarsi dall'Umbria. Denunciati due ternani.

Si erano spinti fino a Configni per andare a caccia violando il divieto di spostarsi dall'Umbria zona arancione. I due cacciatori, della provincia di Terni, sono stati sorpresi dai carabinieri forestali di Contigliano e multati. Dovranno pagare 400 euro ciascuno.

A Borgorose è stato denunciato per porto abusivo d'arma un bracconiere residente a Cisterna di Latina. Le sentinelle verdi lo hanno sorpreso mentre cacciava. da un normale controllo è emerso che non aveva licenza e non aveva neppure il porto d'armi. E' stato denunciato a piede libero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.