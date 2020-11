Bassa Sabina, controlli dei carabinieri nel fine settimana. Identificate 48 persone

30 novembre 2020 a

I carabinieri del comando Compagnia di Poggio Mirteto, hanno eseguito nel fine settimana, un servizio coordinato sul proprio territorio di competenza, con particolare attenzione al comune di Fara in Sabina e relative frazioni, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere.

Al dispositivo hanno partecipato altresì, militari dell’aliquota operativa del Norm della medesima compagnia e del nucleo investigativo in abiti civili, con compiti di osservazione a supporto dei colleghi in divisa.

Impegnati 15 militari suddivisi in 5 pattuglie.

Nell’ambito del servizio, sono stati controllati complessivamente 39 auto-motoveicoli e 48 persone; controllati 2 esercizi commerciali, eseguita una perquisizione domiciliare e due personali; nei confronti di uno dei soggetti attenzionati, sono stati rinvenuti alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo stesso è stato segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore.

