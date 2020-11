Furto nel bar del centro commerciale Perseo a Rieti. Denunciati due minorenni, caccia ai complici

30 novembre 2020 a

a

a

Rieti, furto ai danni del bar del Centro Commerciale Perseo. Alcuni giovani, tutti minorenni, dopo esser entrati nel centro commerciale rimasto aperto nel fine settimana solo per le attività necessarie, si sono introdotti nel bar in quel momento chiuso dove hanno rubato soldi e gratta e vinci.

La vigilanza li ha notati ed ha chiamato la polizia. Due giovani sono stati denunciati mentre gli altri sono scappati. Continuano dunque gli accertamenti della polizia per risalire agli altri ragazzi che hanno messo a segno il furto.

Ancora da quantificare il bottino che i ragazzi hanno cercato di portare via dal locale.

