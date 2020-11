Imprese familiari e la sfida del passaggio generazionale. Il 2 dicembre diretta Facebook della Cna Rieti con il professor Alfredo De Massis

30 novembre 2020 a

Mercoledì 2 Dicembre 2020 ore 16,30. Diretta facebook Cna Rieti “Le aziende familiari e la sfida del passaggio generazionale: problematiche e best practice per la successione d’impresa.” con il professor il Alfredo De Massis, docente di Imprenditorialità e Family Business alla Libera Università di Bolzano.

Le imprese familiari sono la tipologia di imprese più diffusa al mondo. In Italia sono il 93% delle aziende private e impiegano il 94% della forza lavoro. "Questo patrimonio inestimabile ad ogni passaggio generazionale si riduce inesorabilmente, solo il 30% sopravvive nel passaggio dalla prima alla seconda generazione, solo il 12% dalla seconda alla terza, per finire con il 3-4% di resistenza dalla terza alla quarta. Il passaggio generazionale è, dunque, un problema che riguarda quasi tutte le imprese: come affrontare il processo di transizione da genitori, madri e padri, a figli, figlie e nipoti, è perciò un tema cruciale. Comprendere come districarsi tra la necessità di scelte razionali in un ambito, quello familiare, nel quale entrano in gioco emozioni e sentimenti, può contribuire a sottrarre il passaggio generazionale da esiti certamente indesiderati da chi identifica la propria azienda con la propria vita e, al tempo stesso, aiutare figli e figlie a prendere le redini di una azienda e condurla con successo", si legge in una nota della Cna che presenta l'appuntamento.



Alfredo De Massis è professore ordinario di Imprenditorialità e Impresa Familiare e Direttore del Centro per la Gestione delle Imprese Familiari presso la Libera Università di Bolzano dove è anche Leader del Cluster Entrepreneurship, Innovation & Management (Dip.). Co-dirige i progetti di ricerca sulle imprese familiari presso la Lancaster University Management School, Regno Unito. Nel 2015 Family Capital lo ha classificato tra i 25 migliori professori del mondo per le imprese familiari. È Associate Editor di Family Business Review e nei comitati editoriali di Entrepreneurship Theory & Practice, Strategic Entrepreneurship Journal e Journal of Family Business Strategy. La sua ricerca è stata ampiamente pubblicata nelle principali riviste accademiche e professionali.

È autore di libri, articoli, ospite in trasmissioni televisive.



