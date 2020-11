Rieti, le imprese rischiano di perdere 3,5 milioni del decreto Rilancio. L'allarme di Confartigianato

Luigi Spaghetti 29 novembre 2020 a

a

a

Rieti, le imprese del territorio rischiano di perdere 3,5 milioni, dei 250 previsti dal Decreto Rilancio e dalla legge di Bilancio a favore della ripresa delle attività economiche nelle aree interne. Risorse che, tuttavia, le amministrazioni locali rischiano ora di perdere: dopo la pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, l’iter si è infatti arenato per un’inefficace comunicazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte dei Conti in merito all’utilizzo delle risorse. “Il termine del 31 dicembre, entro il quale vanno espletate le procedure per l’assegnazione della prima tranche di risorse, pena la perdita dei finanziamenti, è imminente - spiega il direttore di Confartigianto, Maurizio Aluffi -. Il tempo stringe e si rischia di sprecare l’opportunità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.