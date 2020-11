Incidente a Mentana. La vittima è Stefania Cola: gestiva un ristorante con il marito a Monterotondo

29 novembre 2020 a

a

a

Si mantiene il massimo riserbo in merito alle indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente che nella giornata di sabato 28 novembre ha causato la morte di Stefania Cola, 53enne di Mentana.

La donna, nota anche a Monterotondo perché gestiva da più di dieci anni, insieme al marito, il ristorante “La Locanda di Bacco a Monterotondo”, viaggiava con la sua moto Harley Davidson in direzione Mentana quando si è scontrata con un’automobile, una Fiat Punto guidata da un uomo di 58 anni di Fonte Nuova, che procedeva in direzione opposta su via Amendola.

Intanto, l’uomo, rimasto illeso in seguito all’impatto, è risultato negativo ai test per quanto riguarda l’assunzione di alcol o droga. Il corpo di Stefania Cola, intanto, è a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’ospedale Umberto I di Roma e nei prossimi giorni, anche se non è stata ancora disposta ufficialmente, verrà eseguita l’autopsia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.