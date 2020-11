Violenza sulle donne, posizionata una panchina rossa anche a Castel di Tora

Francesca Sammarco 29 novembre 2020 a

"In memoria delle donne morte per mano di chi diceva di amarle, perché le loro storie non affondino nel silenzio, ma risveglino coscienze e civiltà ". Nella giornata contro la violenza sulle donne, nella piazzetta di via Coltodino alle 11 a Castel di Tora è stata posizionata una panchina rossa e una targa in memoria di tutte le donne che hanno subito violenza, donando il lenzuolo SOSpeso contro la violenza e in memoria delle donne uccise (progetto dell'artista Silvia Capiluppi), con la firma dei Castelvecchiesi, alla Presidente del Centro Antiviolenza Angelita di Rieti, Silena D'Angeli. Il sindaco Cesarina D’Alessandro e tutta l'amministrazione comunale ringraziano i consiglieri comunali Simona Cardella, Luigino Rossi e Federico Rocchi per la collaborazione.

Ha partecipato anche la riserva Naturale Monte Navegna Cervia, che ha posizionato una panchina rossa il 24 novembre a Roccasinibalda, con il presidente Giuseppe Ricci, il sindaco Stefano Micheli e Silena D’Angeli e venerdì scorso alle ore 11 ne ha inaugurata una seconda a Rigatti, frazione di Varco Sabino, insieme al sindaco Gabriele Maglioni e Silena D’Angeli. Sono 94 le donne uccise dall’inizio dell’anno

