Riapre ospedale Magliano Sabina. Il sindaco Giulio Falcetta: La struttura darà risposte ai pazienti no Covid, ci abbiamo visto giusto

Dopo che tutto è diventato ufficiale, il sindaco Giulio Falcetta commenta la riapertura, seppur parziale, dell'ospedale di Magliano Sabina. Da martedì 1 dicembre al Marzio Marini, dal 2014 diventato Casa della Salute dopo che con il decreto 80 del 2010 e firmato dall'allora presidente della Regione Renata Polverini era stato azzerato tutto, si tornerà a ricoverare: 15 posti di medicina più la chirurgia "leggera".

"La riconversione dei posti letto di degenza infermieristica in regime ordinario e il rafforzamento della chirurgia sono stati sempre degli obiettivi di tutti i sindaci del comprensorio, colleghi che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio. Sono convinto che la struttura di Magliano è e sarà importante per la Asl di Rieti, oggi messa a dura prova dall'emergenza Covid-19. La risposta che la nostra azienda ha messo in campo per rispondere alla pandemia è concreta ed efficace e grazie alla capacità di programmazione partita già da qualche tempo, oggi, si amplia l'offerta per tutti quei pazienti No Covid che aspettano risposte", dice Giulio Falcetta.

"Colgo l'occasione - continua - per ringraziare del lavoro tutti gli operatori della sanità e con loro chi oggi guida la Asl reatina, grazie alla collaborazione che abbiamo sempre avuto con la Dott.ssa D'Innocenzo e con i rappresentati regionali, oggi siamo in grado di dare una risposta alle tante persone che hanno bisogno. Leggo, in questi giorni, un'ampia convergenza sul tema della riconversione dell'ex Marzio Marini, bene, significa che ci abbiamo sempre visto giusto e questo dovrà valere anche per il futuro".

