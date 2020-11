Morto Domenico Mosca, lo storico comandante della stazione di polizia del Terminillo. Aveva 88 anni

29 novembre 2020 a

Rieti, è morto a 88 anni Domenico Mosca, storico comandante della stazione di Polizia al Terminillo e apprezzato maestro di sci. Lascia la moglie, i figli, la nuora, il genero, il fratello, la sorella. In lutto anche tutta la Questura di Rieti. Il figlio Carmine dopo un lungo servizio a Palermo è stato Capo della Polizia a Latina ed ora è comandante della Dia di Catania. Un punto di riferimento, per anni, per tutti gli amanti e i frequentatori della montagna reatina

I funerali si terranno lunedì 30 novembre alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di Assergi, in provincia de L’Aquila.

