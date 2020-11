Sanità, da martedì 1 dicembre attivati 15 posti di medina nell'ex ospedale di Magliano Sabina

29 novembre 2020 a

La notizia era stata anticipata da giorni. Ora arriva l'ufficialità. A dieci anni dal decreto 80 della Regione (epoca Polverini) da martedì 1 dicembre torneranno i ricoveri all'ex ospedale "Marzio Marini" di Magliano Sabina oggi Casa della salute.

Lo ha ufficializzato la Asl con una nota diramata nel pomeriggio del 29 novembre: "Martedì 1 dicembre 2020, presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, verranno attivati 15 posti letto di Medicina, riconvertiti da degenza infermieristica a ricovero ordinario e avviata l’attività chirurgica di bassa complessità e l’attività chirurgica ambulatoriale".

Poi l'azienda spiega l'operazione tesa ad alleggerire il peso sull'unico ospedale della provincia, il de' Lellis di Rieti: "Si tratta di una riconversione di posti letto di degenza infermieristica in ricovero ordinario, un regime di ricovero caratterizzato da più giornate di degenza che, associato alla chirurgia a media e bassa complessità con disponibilità di posti letto di ricovero diurno per pazienti chirurgici a supporto dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, garantirà una presa in carico di pazienti con patologie no Covid, gestiti all’interno del territorio reatino, così come programmato da circa due anni con tutte le Istituzioni locali".

