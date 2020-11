Coronavirus, quattro morti a Rieti. I nuovo casi sono 23, ci sono 44 guariti

29 novembre 2020 a

Coronavirus, quattro morti a Rieti. Sono 23 le persone positive scoperte nelle ultime 24 ore a Rieti (7), Antrodoco (2), Castel di Tora (1), Cittaducale (2),Cittareale (1), Fara in Sabina (2), Magliano Sabina (1), Poggio Bustone (1), Poggio Catino (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Moiano (1), Poggio Nativo (1) e Scandriglia (2).

Si registrano 44 nuovi guariti: (12) Rieti – (5) Belmonte in Sabina – (2) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (2) Cittaducale – (1) Concerviano – (1) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Forano – (1) Petrella Salto - (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio S. Lorenzo – (5) Scandriglia – (1) Stimigliano – (3) Tarano – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 477. Totale dei tamponi: 26.082.

Si registrano quattro decessi: si tratta di una donna di 84 anni (reparto Covid Ogp Rieti), un uomo di 76 anni (Malattie Infettive Ogp Rieti), una donna 71 anni (Terapia Intensiva Rieti), uomo di 62 anni (di Scandriglia deceduto presso struttura ospedaliera romana).

Totale positivi in provincia di Rieti: 1339.

