29 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, la Asl di Rieti si corregge: Nessun decesso nella casa alloggio di Poggio Bustone, l'anziano è morto in ospedale. Nella mattinata del 29 novembre l'azienda ha diramato un comunicato nel quale precisa alcuni elementi contenuti nel bollettino del giorno precedente. In particolare sul decesso di un anziano residente nel comune di Poggio Bustone. Questo il testo: "In merito al bollettino sanitario di ieri, 28 novembre 2020, dopo accurata verifica, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Rieti precisa che il decesso formalizzato presso una casa alloggio di Poggio Bustone è relativo ad un residente del comune reatino deceduto presso l’Ogp di Rieti dove era ricoverato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.