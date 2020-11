Morto sotto al trattore. Tragedia nelle campagne intorno a Mopntelibretti: l'uomo aveva 76 anni

29 novembre 2020 a

Morto sotto al trattore. Tragedia nelle campagne intorno a Montelibretti: l'uomo aveva 76 anni. L'incidente mortale è avvenuto nella mattinata di sabato 28 novembre nelle campagne al confine tra le province di Roma e Rieti. Per cause che sono ancora da accertare il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato schiacciando l'uomo che era alla guida.

L’infortunio mortale è avvenuto in via Valle Spaziani. Sul posto i carabinieri e il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono in corso degli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente che è costato la vita al 76enne. Sgomento in paese.

