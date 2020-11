Rieti, il caso de' Lellis finisce sul tavolo del ministro Speranza

Paola Corradini 28 novembre 2020 a

Il trasferimento delle attività di Chirurgia Complessa dal De’ Lellis presso la clinica Villa Tiberia di Roma finisce sul tavolo del ministro della Salute Roberto Speranza. A presentare l’interrogazione i senatori laziali della Lega William De Vecchis, Gianfranco Rufa e Umberto Fusco.

“Alla base di questo trasferimento ci sarebbe la necessità di dotare il De’ Lellis di adeguati reparti Covid - spiegano -. Pur condividendo questa necessità, non possiamo non denunciare come questo spostamento avvenga in un quadro di estrema approssimazione e superficialità, perché non è possibile credere che questa decisione sia stata assunta sottovalutando come il Reatino si sguarnirebbe di una pratica di eccellenza, lasciando un’intera comunità senza soluzioni praticabili”. A ciò si aggiunge la considerazione che “la struttura romana non possiede un reparto di Terapia Intensiva - aggiungono i senatori del Carroccio - e questo rende ancora più inconcepibile tale disposizione. Una riflessione che avrebbe posto il territorio al centro, avrebbe considerato come percorribile la riapertura dell’Ospedale di Magliano Sabina, che già effettua chirurgia ambulatoriale, nel quale vi sono sale operatorie fornite di tutte le attrezzature necessarie, e letti di ultima generazione attualmente in disuso, acquistati solo pochi anni fa con un esborso di circa 4 milioni di euro con i soldi dei cittadini. La crisi sanitaria è complessa ma non può pesare su Rieti e la sua provincia; il governo regionale non può mortificare i cittadini e per questo accolga i suggerimenti di buonsenso che anche la Lega propone”.

Sullo stesso tema si esprimono anche Alberto Civica segretario generale della Uil Roma e del Lazio e il Segretario della Uil Rieti e della Sabina Romana Alberto Paolucci. “Ci sono volute due ondate pandemiche, abbiamo contato decine di Rsa trasformate in focolai, assistito all’installazione di tensostrutture e solo dopo si è deciso di utilizzare l’ospedale di Magliano Sabina ma solo parzialmente, visto che per interventi chirurgici importanti i reatini saranno dirottati alla clinica romana di Villa Tiberia con difficoltà logistiche facilmente comprensibili quando per competenze umane e attrezzature esistenti l’ospedale di Marini è in grado di supportare al meglio l’ospedale San Camillo De Lellis quindi chiediamo alla Regione Lazio di garantire il potenziamento dell’ex ospedale Marzio Marini per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria nel Reatino” concludono Civica e Paolucci.

