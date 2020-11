Magliano Sabina, il Pd sulla riapertura dell'ospedale: Una battaglia vinta da noi, il centrodestra capace solo a chiudere

28 novembre 2020 a

"Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel per la Sabina della Bassa Sabina". Da lunedì 30 novembre l'ex ospedale Marzio Marini riaprirà ai ricoveri per piccoli interventi di chirurgia più alcuni posti di medicina e il consigliere comunale e provinciale Emanuele Eroli, insieme alla segretaria del Pd di Magliano Sabina Antonella Chieti (che nel 2010 guidò il comitato contro la chiusura dell'ospedale) salutano con entusiasmo la decisione della Asl.

"Il piano di riordino della rete ospedaliera contenuto nel Decreto 80 che portava la firma di Renata Polverini e di tutto il centro-destra, sanciva la definitiva chiusura dell'offerta sanitaria su tutto il territorio eliminando 24 ospedali pubblici nelle province di Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone. Con la chiusura del nostro ospedale Marzio Marini veniva desertificato il sistema sanitario della Bassa Sabina costringendo l'intero territorio della Provincia di Rieti, di fatto, a contare solo sull'ospedale del capoluogo. Intorno il nulla", ricordano in una nota.

L'immediata riapertura dell'ospedale ai ricoveri, secondo Eroli e Chieti, è il punto d'arrivo di una "lunga ed estenuante battaglia durata più di 10 anni, da prima con l'apertura della Casa della Salute nel 2014 e per finire con l'implementazione e il potenziamento della stessa, grazie all'impegno della Regione Lazio, in collaborazione con la direzione generale della Asl".

"Esprimiamo, a nome di tutta la comunità maglianese e di tutta la Bassa Sabina grande soddisfazione per questo traguardo, ringraziamo il presidente Nicola Zingaretti, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato e la Direttrice Generale dottoressa Marinella D'Innocenzo per l'impegno profuso, il consigliere regionale Fabio Refrigeri per la vicinanza che ci ha dimostrato credendo fino in fondo nel progetto e tutti i sindaci della Bassa Sabina sempre attenti alle problematiche del territorio", continuano i due. Poi l'attacco al centrodestra: "Rispediamo al mittente le accuse di qualche buontempone appartenente a qualche partito di centro-destra circa l'immobilismo della Regione, invitandoli a meditare su quanti danni siano stati prodotti dalle scelte scellerate della loro parte politica in questi anni".

