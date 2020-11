Dissesto finanziario del Comune di Poggio Nativo: Fabiola Gallo commissario straordinario

27 novembre 2020 a

Si è insediato, alla presenza del Segretario Generale, Dott. Claudio Santarelli, l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno, a seguito della dichiarazione di dissesto economico-finanziario del Comune di Poggio Nativo, per la gestione dell’indebitamento pregresso del Comune stesso.

L'incarico di Commissario Straordinario di liquidazione è stato affidato dal Presidente della Repubblica alla dott.ssa Fabiola Gallo, dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura- UTG di Rieti dal 1° agosto 2017. Laureata in giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense, la dott.ssa Gallo ha maturato una consolidata esperienza professionale nell’ambito degli enti locali in qualità di Segretario Generale in alcuni Comuni della provincia di Grosseto nonché, in precedenza, come Segretario Comunale presso diversi Comuni della provincia di Terni, Perugia e Viterbo. In Umbria, la dottoressa Gallo dal 01.02.2019 al 31.07.2020 ha ricoperto anche l’incarico di Dirigente reggente del Servizio Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale presso la Prefettura-UTG di Perugia. Alla Dott.ssa Gallo era stato già assegnato dal Prefetto di Rieti l’incarico di sub commissario per la temporanea gestione del Comune di Fara in Sabina fino all’insediamento della nuova amministrazione a seguito delle elezioni svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020.

Alla stessa spetterà ora, in qualità di Organo straordinario di liquidazione del Comune di Poggio Nativo, la competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione dell’ente verificatisi entro il 31 dicembre 2019 provvedendo alla rilevazione della massa passiva, all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva. Ai fini della rilevazione della massa passiva il neo Commissario Straordinario ha tempestivamente approvato e pubblicato in data 20.11.2020 apposito avviso con invito a chiunque ritenga di vantare un diritto di credito nei confronti del Comune di Poggio Nativo per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019 a presentare istanza di ammissione alla massa passiva, in carta libera, indirizzata all’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Poggio Nativo, mediante fac-simile scaricabile dal sito internet dell’ente (www.comune.poggionativo.ri.it).

