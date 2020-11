Morta l'anziana investita in via Liberato di Benedetto a Rieti. Aveva 79 anni

26 novembre 2020 a

a

a

E' morta l'anziana di 79 anni investita in via Liberato di Benedetto. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 del 26 novembre. Per cause che sono ancora da accertare, un'utilitaria condotta da una ragazza di 26 di Rieti ha travolto l'anziana, classe 1941 sempre del capoluogo, che stava attraversando.

Le condizioni dell'anziana sono apparse immediatamente disperate. E' stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale de' Lellis dove è deceduta poco dopo.

Sul posto per gli accertamenti la polizia e la polizia locale, oltre ai vigili del fuoco che si sono occupati di rimuovere il mezzo.

Sono state raccolte testimonianze per cercare di ricostruire la dinamica.

