Morto Enzo Rossi. Fu commissario tecnico della nazionale italiana di atletica e sindaco di Collevecchio

25 novembre 2020 a

a

a

Addio all'ex sindaco di Collevecchio Enzo Rossi che ha guidato il comune per 10 anni dal 1999 al 2009. Aveva 86 anni e la notizia si è diffusa nel borgo sabino ieri mattina. Prima di essere stato primo cittadino Enzo Rossi aveva legato il suo nome all'atletica leggera. E' stato il commissario tecnico della nazionale dal 1975 al 1988, fino al 1986 in tandem con Sandro Giovannelli (patron del Meeting di Rieti) che curava la squadra femminile. Negli anni '90 fu telecronista a Telemontecarlo commentando le gare di atletica con Giacomo Mazzocchi.

Dopo si era ritirato a Collevecchio e nel 1999 vinse, non senza sorpresa, le elezioni e rimase sindaco 10 anni. "Mi piacerebbe vincere come ho fatto con l'atletica", amava ripetere spesso a quei tempi. E per tutti gli anni che è stato sindaco al Golden Gala non è mai mancata una delegazione di Collevecchio sugli spalti dell'Olimpico. Enzo Rossi lascia la moglie Grazia e i figli Valentina, Luca e Stefano. "A loro va l'abbraccio di tutta l'atletica italiana", ha detto il presidente della Fidal Alfio Giomi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.