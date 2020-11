Trovato morto in casa lungo via Salaria per L'Aquila a Rieti. L'uomo aveva 76 anni, indagano i carabinieri

24 novembre 2020 a

Il corpo senza vita di un uomo di 76 anni è stato trovato all'interno della sua abitazione nel tardo pomeriggio di oggi martedì 25 novembre. A dare l'allarme i figli che non avevano più notizie del padre da un paio di giorni. Prima la chiamata a carabinieri, vigili del fuoco e 118 che si sono recati nella sua abitazione in via Salaria per l'Aquila dove il 76enne viveva da solo. All'interno il corpo senza vita dell'anziano. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Probabili le cause naturali alla base del decesso. Tuttavia saranno necessari degli accertamenti medico legali prima di stabilire con certezza come è morto l'uomo

