Coronavirus, a Rieti 66 nuovi casi. Ci sono 96 guariti, i positivi scendono a 1.415. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 66 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (27) – Casaprota (2) – Poggio Nativo (7) – Borgorose (1) - Cittaducale (8) – Poggio Moiano (2) – Antrodoco (2) – Borgo Velino (1) – Cantalice (1) – Amatrice (2) – Fara in Sabina (4) – Salisano (1) – Poggio Bustone (3) – Greccio (2) – Collevecchio (2) – Frasso Sabino (1).

Ci sono 96 nuovi guariti : (17) Rieti – (1) Torri in Sabina – (42) Borbona – (2) Castel S. Angelo – (1) Antrodoco - (1) Forano – (4) Borgorose – (1) Amatrice – (2) Poggio Moiano – (1) Scandriglia – (1) Cantalice – (4) Poggio Bustone – (1) Toffia – (3) Fiamignano – (3) Petrella Salto – (2) Casaprota – (3) Cittaducale – (2) Accumoli – (1) Poggio Mirteto – (1) Collevecchio – (1) Montopoli in Sabina- (1) Contigliano – (1) Fara in Sabina.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 510 tamponi. Numero totale dei tamponi eseguiti fino ad oggi in modalità drive-in: 23.262.







