Rieti, paura alla Motorizzazione. Sessantenne minaccia di ferirsi con un coltello perché non gli restituiscono la patente

24 novembre 2020 a

a

a

Anziano minaccia di ferirsi con un coltello perché non gli restituiscono la patente.

I carabinieri della stazione di Monte Terminillo, sono intervenuti presso gli uffici della motorizzazione civile ubicati nel nucleo Industriale dove era stata segnalata la presenza di un utente in escandescenza.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato la presenza di un uomo fortemente agitato in seguito ad una discussione avvenuta con gli impiegati dell’ufficio in relazione ad alcuni ritardi nella restituzione del documento di guida al cittadino. L’uomo, era così fortemente esasperato che ad un certo punto ha tirato fuori dalla tasca un coltello a serramanico minacciando di farsi del male se gli impiegati non gli avessero consegnato il documento richiesto.

I militari intervenuti tempestivamente, dopo aver tranquillizzato l’uomo evitando ulteriori più gravi conseguenze, all’esito di una perquisizione personale hanno rinvenuto il coltello che è stato sottoposto a sequestro e successivamente condotto l’uomo in caserma per gli adempimenti del caso.

Dopo aver ricostruito compiutamente la dinamica dei fatti e accertato che nessuna minaccia era stata rivolta agli impiegati, l’uomo, un sessantenne di Rieti, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per porto ingiustificato di coltello in luogo pubblico.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.