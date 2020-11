Emergenza coronavirus, a Rieti tornano a crescere gli alcolisti: + 25% nell'ultimo anno

Monica Puliti 24 novembre 2020 a

Rieti, tempi duri, durissimi, per le persone che vivono situazioni di marginalità e disagio psicologico, familiare, sociale e medico. Perché il Covid, il temibile nemico contro cui il mondo sta cercando di mettere a punto armi in grado di arginarne gli effetti, non guarda in faccia nessuno, specie i più deboli. Quelli che, per intenderci, già prima che la pandemia sconvolgesse le nostre vite - sanitaria, economica, sociale -, non se la passavano benissimo. Sono le persone affette da dipendenze patologiche, sulle quali il Covid ha lasciato un segno profondo anche nella nostra realtà, che non si discosta dall’andamento nazionale del consumo di alcol e sostanze psicoattive e delle cosiddette “nuove dipendenze”, che fotografa un aumento dell’uso di tabacco, alcol, cannabinoidi e delle dipendenze da internet, con prevalenza di gioco d’azzardo patologico online e internet addiction del 4,3%. La realtà nella provincia di Rieti tende dunque ad allinearsi con quella nazionale, con l’unica specificità che riguarda l’abuso di alcol: sul nostro territorio si è assistito infatti a un aumento di circa il 25% delle riacutizzazioni cliniche nei soggetti alcol dipendenti, passati dai 400 dello scorso anno ai 500 di quest’anno; aumentato inoltre l’abuso di cannabinoidi (anche sintetici, e dunque con una concentrazione di principio attivo fino a 40 volte più alta della cannabis tradizionale) tra gli adolescenti e i giovani.

