Magliano Sabina, partiti i lavori per il nuovo asfalto lungo la Flaminia

Simona Ruggeri 23 novembre 2020 a

Sono cominciati i lavori di pavimentazione di alcune strade del territorio. Gli interventi, in continuità con quelli svolti ad aprile scorso, porteranno al risanamento totale della strada statale Flaminia. “Continua quindi l'impegno sulle strade del territorio – dichiara il sindaco Giulio Falcetta – Soprattutto ringraziamo Anas per aver accettato le nostre richieste”. I lavori di manutenzione stradale di questi giorni coinvolgono anche tratti di strade di competenza comunale. In particolare, si stanno appaltando lavori sulla strada di San Sebastiano che prevedono la realizzazione di cunette e di tombini di scolo. Verranno ripresi i lavori sulle strade di Collepineto e di Santa Eugenia, sospesi in precedenza per una perizia di variante che arriverà a breve. Dopo le forti piogge che hanno causato fuoriuscite di detriti dalle paratie, le due strade verranno risistemate e ripavimentate in alcuni tratti. A breve verrà installato l’impianto di videosorveglianza e la segnaletica definitiva per rendere le strade di Collepineto e Pietrini a traffico locale”.

