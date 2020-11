Pericolo incidenti: a Capena chiesti interventi urgenti per la sicurezza della Strada Tiberina

Paolo Giomi 23 novembre 2020 a

Capena, la sicurezza della strada Tiberina finisce sui banchi di Consiglio e giunta regionale del Lazio. Attraverso un’interrogazione inviata al presidente dell’emiciclo della Pisana, Mauro Buschini, al Governatore Nicola Zingaretti, il consigliere regionale Adriano Palozzi, membro del coordinamento nazionale del gruppo politico “Cambiamo con Toti”, ha chiesto alla Regione se e quali azioni si intendono adottare, di concerto con la Città Metropolitana di Roma, per mettere in sicurezza il percorso che attraversa la zona commerciale di Capena, compresa tra il bivio con il raccordo autostradale e quello con la Traversa del Grillo. Tratto non solo tra i più trafficati dell’intero quadrante nord del territorio, per via della grande quantità di esercizi commerciali, bar, ristoranti e locali presenti e concentrati in quella porzione di tracciato, ma anche tra i meno sicuri, dato l’elevato numeri di incidenti, alcuni anche gravi, registrati nel corso degli anni. E anche nelle ultime settimane, durante le quali il consigliere comunale di minoranza a Capena, Mirta Paganelli, esponente dello stesso movimento politico del collega consigliere regionale Palozzi, ha avviato sul territorio una petizione, con tanto di raccolta firme, per chiedere una immediata e tempestiva messa in sicurezza della provinciale. “All’interno del comune di Capena insistono due strade, via Tiberina Capena e via provinciale Bivio, che sono in condizioni infrastrutturali allarmanti e avrebbero bisogno di un intervento di messa in sicurezza da parte degli enti competenti – scrivono i due esponenti in una nota congiunta -. Interventi, ad oggi, praticamente assenti visto e considerato che le due arterie, percorse quotidianamente dai residenti, tra i quali anziani e bambini, continuano a versare nel degrado e nell’incuria: ad esempio, sono prive di segnaletica stradale adeguata, di dissuasori di velocità, di limite di velocità, e delle necessarie indicazioni di centri abitati e scuole”.

