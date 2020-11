Esplode bombola in un appartamento abitato da rifugiati afgani. Panico a Torricella in Sabina

23 novembre 2020 a

a

a

Un forte boato ha scosso la notte di Torricella in Sabina questa sera, 23 novembre, intorno alle 21,15. Una esplosione provocata, in via Largo del Prete, da una perdita di gas da una bombola gpl in uso presso la casa in cui alloggiano 6 rifugiati afghani accolti nel territorio torricellano. Notevoli i danni subiti dalle abitazioni circostanti, con vetri rotti e finestre divelte, senza calcolare la paura che ha colto tutti i residenti della zona, una delle piu' popolosa del paese. Intervenuti sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco di Rieti, i carabinieri della caserma di Poggio San Lorenzo ed un'ambulanza del 118 che ha soccorso uno dei ragazzi direttamente coinvolti nell'incidente. In corso le indagini per capire la dinamica dell'accaduto. Molta la gente scesa in strada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.