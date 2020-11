Coronavirus, a Rieti altri quattro morti. I nuovi casi sono 92, ci sono 41 guariti

23 novembre 2020 a

Il Covid uccide altre quattro persone. Sono 92 i nuovi casi, 41 i guariti. Sono i numeri del bollettino sanitario della Asl di Rieti del 23 novembre. A perdere la vita un'anziana di 89 anni ricoverata nel reparto malattie infettive dell'ospedale de' Lellis di Rieti e un uomo di 72 anni sempre nello stesso reparto. Sono deceduti al pronto soccorsi un novantenne e un anziano di 87 anni.

I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: Rieti (37) – Borgo Velino (1) – Poggio Mirteto (2) – Borgorose (2) – Cantalice (2) – Cittaducale (11) – Fara in Sabina (4) – Magliano Sabina (2) – Poggio Bustone (3) – Poggio Moiano (5) – Tarano (1) – Greccio (3) – Antrodoco (1) – Castel S. Angelo (1) – Labro (1) – Pescorocchiano (1) – Torricella in Sabina (1) – Poggio Catino (1) – Morro Reatino (3) – Rivodutri (1) – Contigliano (5) – Fara in Sabina (1) – Poggio Nativo (1) – Casaprota (1) – Montopoli in Sabina (1).

I contatti in sorveglianza domiciliare sono 163. Quelli che hanno concluso la quarantena 34.



Numero tamponi eseguiti: 342. Si registrano 41 nuovi guariti: (13) Rieti – (2) Borgo Velino – (6) Fara in Sabina- (1) Castel S. Angelo – (2) Borgorose – (1) Frasso Sabino – (1) Monte S. Giovanni – (3) Contigliano – (1) Poggio Moiano – (1) Greccio – (1) Fiamignano – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Montopoli in Sabina- (4) Poggio Nativo – (1) Morro Reatino - (1) Cittaducale – (1) Poggio Mirteto.



Totale positivi in provincia di Rieti: 1445.



