Rieti, nascondeva 60 grammi di cocaina nel giubbotto. La polizia arresta un 60enne a Osteria Nuova

Spaccio, la polizia arresta sessantenne. E' stato fermato a Osteria Nuova: aveva 60 grammi di cocaina in tasca. Il fatto è avvenuto domenica 22 ottobre: gli agenti della squadra mobile hanno bloccato l'auto condotta dall'uomo - D.R.V. le iniziali - lungo la Salaria. Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo che era alla guida - già arrestato dalla polizia nel 2009 perché trovato con 2 etti di droga - hanno iniziato la perquisizione. Nella tasca della giacca sono stati trovati 60 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti, consentiva di rinvenire altra sostanza stupefacente, un bilancino di precisione elettronico, sostanza da taglio e quasi 4000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività dello spaccio di cocaina.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria come disposto dal Pm di turno, D.R.V. è stato accompagnato in carcere.

