Coronavirus, focolaio nella casa alloggio per anziani di Magliano Sabina. Ospiti positivi, ma nessun contagio tra le operatrici

Focolaio nella casa alloggio per anziani. Quasi tutti gli ospiti della struttura, circa una decina, sono stati contagiati e due persone, ricoverate in strutture ospedaliere fuori regione, sono decedute anche se le autorità sanitarie non hanno dato notizie ufficiali su una morte causata dal Covid. La struttura attualmente è gestita da una cooperativa di Frosinone e la Asl da seguendo da vicino la vicenda. Da quello che si apprende non ci sono operatrici contagiate.

Sulla vicenda nella mattinata del 23 novembre si è scatenata una polemica politica con il capogruppo della Lega, Riccardo Corsetto, che accusa l'amministrazione di aver taciuto i dettagli della vicenda e il sindaco, insieme all'assessore Eleonora Berni, che invece ribattono che la situazione è monitorata dalla Asl e di aver "seguito tutti i protocolli anche rispetto alla privacy".

