Morto a soli 58 anni Roberto Bellini

Rieti, è morto Roberto Bellini, nella notte tra venerdì e sabato, a soli 58 anni lasciando parenti ed amici sospesi tra dolore e incredulità. A darne l’annuncio su Facebook il fratello gemello Vittorio conosciuto da tutti, insieme all’altro fratello Francesco con cui gestisce i due ristoranti La Lanterna, sotto a Belmonte e La lanterna in città in via Paolessi. Lascia anche una sorella, Lucia. La scomparsa di Roberto lascia un vuoto enorme tra i parenti ma anche tra i moltissimi amici che sulle pagine Facebook ieri lo hanno voluto ricordare con grande affetto.

