Coronavirus, a Rieti altri tre morti. Nelle ultime 24 ore 86 positivi e 69 guariti. A perdere la vita sono state una novantenne che è deceduta in casa, un'anziana di 94 anni morta al pronto soccorso e un uomo di 74 anni che era ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale de' Lellis. "i pazienti erano affetti da gravi patologie", punualizza la Asl.

I nuovi positivi sono così distribuiti nel territorio: Rieti (31), Amatrice (1), Antrodoco (1), Borgo Velino (3), Borgorose (9), Cantalice (3), Castel Sant'Angelo (1), Castelnuovo di Farfa (1), Cittaducale (9), Contigliano (2), Fara in Sabina (2), Greccio (5), Monte San Giovanni (1), Montenero Sabino (1), Montopoli in Sabina (1), Morro Reatino (1), Petrella Salto (2), Poggio Mirteto (1), Poggio Moiano (1), Poggio Nativo (5), Rocca Sinibalda (1), Roccantica (1), Scandriglia (1), Toffia (2).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 235, in 48 hanno concluso il periodo di quarantena. Si registrano 69 nuovi guariti : (16) Rieti – Amatrice (1) – Borbona (3) - Borgorose (10) – Cantalice (1) – Casperia (1) - Cittaducale (2) – Contigliano (5) – Fara in Sabina (2) – Fiamignano (5) - Monteleone Sabino (3) – Montopoli in Sabina (1) – Orvinio (2) – Pescorocchiano (5) - Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (2) - Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Poggio S. Lorenzo (1) - Scandriglia (2) – Stimigliano (1) – Torricella in Sabina (1).



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 518 tamponi. Il totale dei positivi in provincia di Rieti è di 1362.

