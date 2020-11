Monterotondo, saranno abbattuti quaranta alberi in viale Bruno Buozzi

Matteo Torrioli 20 novembre 2020 a

Monterotondo, quasi 40 alberi verranno abbattuti lungo viale Bruno Buozzi ed il Parco della Passeggiata. Questo il risultato delle analisi e dei sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane da uno specialista. Dopo un’indagine fitosanitaria e dendrostatica del patrimonio arboreo di quella zona, per un totale di 178 esemplari esaminati, lo specialista ingaggiato Riccardo Paganini ha riconsegnato a Palazzo Orsini un’analisi per certi versi preoccupante. Come si legge nella delibera di giunta che approva l’indagine effettuata, 139 esemplari hanno bisogno di una potatura di rimonda, 92 hanno bisogno di una potatura di alleggerimento, 2 di una potatura di riforma e 29 hanno bisogno di un’eliminazione di branche e rischio di schianto. Infine 37 alberi dovranno essere abbattuti, circa il 20% degli arbusti presi in considerazione. Ad oggi ancora non è possibile vedere quali sono gli alberi che hanno bisogno di questi interventi ma una cosa è certa: il verde a Monterotondo non gode di splendida salute e negli ultimi anni, forse, la manutenzione di questo patrimonio non sembra essere stata portata avanti nel migliore dei modi.

