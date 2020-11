Coronavirus, appello del sindaco di Cantalice ai cittadini: Rischiamo di diventare zona rossa, rispettate le regole. Il video

20 novembre 2020 a

a

a

Drammatico appello del sindaco di Cantalice Silvia Boccini che in un videomessaggio pubblicato sul profilo Facebook del Comune invita i cittadini a rispettare le regole perché il Comune "rischia la zona rossa".

Nella giornata del 20 novembre - dice il primo cittadino - sono stati ufficializzati 10 contagi, ma, specifica, "ve ne saranno altri nei prossimi giorni perché la situazione a Cantalice è seria, drammatica e diffusa in maniera capillare in tutte le frazioni".



"Vorrei quindi richiamarvi - dice rivolta ai cittadini - a un comportamento più corretto e meno superficiale: lavatevi le mani, indossate sempre la mascherina e non utilizzate la macchina in più persone se non fate parte dello stesso nucleo familiare. Evitate, anzi non fate, aperitivi o cene con tante persone. Evitate di uscire di casa se non è strettamente necessario".

Il primo cittadino è in costante contatto con la Asl. "Evitiamo di trasformare Cantalice in zona rossa con l'Esercito", è l'accorato appello della prima cittadina che aggiunge: "la nostra scuola è sicura, ma evitate di far incontrare fuori dalla scuola i vostri figli soprattutto se non indossano la mascherina".

E' stato chiesto il supporto delle forze dell'ordine. "Richiamo tutti al senso civico", conclude il sindaco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.