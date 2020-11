Rieti, mascherine e termoscanner non a norma. La Finanza sequestra oltre 7.000 prodotti

20 novembre 2020 a

Mascherine e termoscanner irregolari. La Finanza sequestra oltre 7.000 prodotti.

Prosegue l’attività dei militari del Gruppo Guardia di Finanza di Rieti in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19” In particolare, le attività di controllo del territorio, eseguite dal Gruppo della Guardia di Finanza in tutta la Provincia anche su specifiche attivazioni della Prefettura, hanno permesso di sottoporre a controllo oltre duecento autovetture e persone, e di contestare 12 infrazioni alle disposizioni del vigente D.C.P.M., concernenti la violazione dell’obbligo di indossare appostiti dispositivi di protezione individuale

Oltre ai servizi su strada, le Fiamme Gialle hanno effettuato anche specifici controlli miranti all’accertamento delle prescrizioni imposte dalla normativa “Covid” da parte degli esercizi commerciali, che hanno portato alla verbalizzazione del titolare di un bar in quanto non rispettava il divieto di somministrazione di cibi e bevande dopo le 18

Inoltre, nell’ambito delle attività “ad alto impatto” poste in essere dai Finanzieri, sono stati trovati moltissimi articoli, quali mascherine protettive, termoscanner e guanti in lattice, posti in vendita senza le previste etichettature ovvero con caratteristiche non conformi a quelle previste dalle leggi commerciali.

I servizi richiamati hanno permesso di sottoporre a sequestro oltre 7.700 pezzi, in violazione del Codice del Consumo, con la segnalazione dei titolari di 5 attività commerciali alla locale Camera di Commercio.

