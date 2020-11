20 novembre 2020 a

Coronavirus, a Rieti morti due anziani. Ci sono 85 nuovi casi e 68 guariti. A perdere la vita un uomo di 84 anni che era al pronto soccorso di Rieti e uno di 61 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de' Lellis. I due pazienti - riferisce la Asl - "erano affetti da gravi patologie".

Nelle ultime 24 ore sono stati ufficializzati altri 85 contagi a Rieti (23), Accumoli (2), Borgo Velino (1), Borgorose (2), Cantalice (9), Cantalupo in Sabina (3), Castel S. Angelo (1), Cittaducale (5), Cottanello (1), Fara in Sabina (8), Magliano Sabina (3), Montasola (1), Monte S. Giovanni (1), Monteleone Sabino (2), Morro Reatino (1), Orvinio (1), Pescorocchiano (1), Poggio Bustone (3), Poggio Moiano (6), Poggio Nativo (5), Scandriglia (2), Selci (1), Tarano (2), Torricella in Sabina (1).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 254. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 71. Numero tamponi eseguiti: 531.



Si registrano 68 nuovi guariti: (25) Rieti – Amatrice (1) – Antrodoco (2) – Borgorose (3) – Cantalupo in Sabina (2) – Castel Nuovo di Farfa (1) - Cittaducale (1) – Colli sul Velino (1) – Concerviano (3) - Contigliano (1) – Cottanello (4) - Fara in Sabina (4) – Monte S. Giovanni (2) - Monteleone Sabino (3) – Montopoli in Sabina (1) – Orvinio (1) – Petrella Salto (1) - Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (3) – Poggio Nativo (2) – Scandriglia (1) – Torri in Sabina (4).





Totale positivi in provincia di Rieti: 1348.



