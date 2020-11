Controlli dei carabinieri nell'area dell'Amatriciano: identificate 50 persone

20 novembre 2020 a

I carabinieri della Compagnia di Cittaducale, nell’ambito di un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e ad un più incisivo monitoraggio delle principali arterie stradali, hanno eseguito un fitto servizio nelle ore serali e notturne. L’attività, ha visto il coinvolgimento di diversi equipaggi sull’area dell’Amatriciano, con l’impiego di 20 unità e l’esecuzione di 10 posti di controllo sui territori dei Comuni di Cittaducale e Castel Sant’Angelo, Antrodoco e Borgo Velino, Borbona e Posta, sino al confine territorio con le Marche.

Sono state identificate e controllate ben 50 persone transitanti sulla Salaria per Ascoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

Durante il servizio i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico di una donna a Cittaducale, che ha permesso di rinvenire e sequestrare una scatola contenente tre involucri con all’interno sostanza stupefacente del peso di 3 grammi.

Sempre in Cittaducale è stato notato e controllato un cittadino extra UE di origini nigeriane, il quale, senza apparente motivo si aggirava per le vie del centro. L’uomo, privo di documenti, accompagnato in Caserma, è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione degli obblighi inerenti il soggiorno in Italia.



