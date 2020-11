Rieti, all'istituto Merini tutti insieme per salvare il processo formativo

20 novembre 2020 a

a

a

Il Covid colpisce le scuole, ma docenti, famiglie e personale provano a tenere unita la comunità. E’ questo quello che succede all’istituto comprensivo Alda Merini, dove parecchie classi sono in quarantena mettendo a dura prova l’istituto. E’ dirigente scolastica Irene De Marco a spiegare quello che sta facendo in questi giorni difficili. “Sebbene continui l’azione erosiva del Covid, l'istituto “Alda Merini”, forte della sinergia fra tutte le componenti afferenti alla scuola - famiglie, docenti, Ata - si organizza per contenerne gli effetti devastanti. L’ordine prioritario è garantire l'apprendimento ed il successo formativo dei giovani discenti che calcano le aule dei sei plessi, dislocati nell’area nord-est della città. La Ddi (Didattica Digitale Integrata) e la didattica in presenza vengono velocemente rimodulate per chi, a scuola mattina ha potuto esserci e per chi, da casa,è stato assorbito dal fluire di immagini e parole davanti ad uno schermo.Nuove strategie di apprendimento vengono sperimentate, vagliate, armonizzate per dare a ciascuno il suo nei tempi e nei modi utili a tutti, mentre il personale scolastico collaborando con gli esperti della disinfezione si prodigano per fare in modo che la mattina alle 8 tutti gli ambienti possano risultare sanificati e puliti, pronti per accogliere i nostri alunni”.



