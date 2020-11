Rieti, lavoratori Enel protestano: “Azienda non lasci il territorio”

20 novembre 2020 a

"Scioperiamo tutti, senza se e senza ma”. Con questo invito delle segreterie nazionali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, si è dato il via ieri alle 4 ore di sciopero che ha riguardato tutto il personale di e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la concessione della rete pubblica di distribuzione nazionale. La manifestazione nazionale di ieri delle categorie Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, svoltasi anche a Rieti assume proprio nel nostro territorio una valenza particolare. “E' di tutta evidenza che Rieti ed in generale il territorio dell'area del cratere non può immaginare un ridimensionamento della realtà organizzativa di Enel. Il nostro territorio è fin troppo indebolito da troppe crisi e da troppi servizi che via via stanno delocalizzando altrove con una crescita anche della disoccupazione ed il ridimensionamento dei servizi. Per questo è troppo importante il mantenimento di Enel e tutte le su aziende del gruppo a Rieti e scongiurarne alcun allontanamento dal territorio”.



