Rieti, ok a nuove zone artigianali tra via Conti e viale Ricci

Su proposta dell'assessore all'urbanistica ed ai lavori pubblici Antonio Emili, la giunta del Comune di Rieti ha approvato un atto di indirizzo per l'attuazione del Piano regolatore relativamente alla trasformazione della zona artigianale D2 compresa tra via Conti e viale Angelo Maria Ricci.

“L'iniziativa assunta dall'Assessorato delinea la futura viabilità del comparto, le porzioni di territorio da cedere all'Amministrazione e gli altri contenuti essenziali degli strumenti di pianificazione attuativa che i proprietari delle aree interessate potranno adottare al fine di insediare nel comprensorio edifici destinati

all'esercizio delle attività artigianali, industriali ed assimilate – spiega l’assessore Antonio Emili - Al contempo l'atto approvato dalla giunta individua nel più agevole permesso di costruire convenzionato lo strumento da preferire per semplificare le procedure da espletare ai fini della realizzazione dei nuovi programmi costruttivi. Analoghi atti di indirizzo verranno assunti per favorire l'insediamento di attività produttive anche in altre aree del nostro territorio urbano, il che, oltre ad incentivare la ripresa dell'economia, rende giustizia ai cittadini che per tanti, troppi anni, hanno pagato imposte sui loro terreni senza mai potervi realizzare alcunché di concreto. In tal modo promuoviamo gli investimenti nei settori strategici dell'artigianato e delle rimanenti attività manifatturiere, in maniera tale da incentivare la nascita di nuove imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro. Dopo l'applicazione della legge sulla rigenerazione urbana e a seguito del varo del Piano quadro delle Porrara, dunque, con l'indirizzo espresso circa la valorizzazione delle aree produttive – conclude l’assessore Antonio Emili - l'Urbanistica conferma la centralità del ruolo svolto nella pianificazione del territorio e traccia una via di uscita dalla crisi, guidando il processo di rilancio anche occupazionale della città di Rieti”.

