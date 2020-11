Rieti, libri scolastici: come accedere ai contributi

19 novembre 2020 a

L’assessore alle politiche sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che è previsto per l’anno scolastico 2020/21 il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e per l’acquisto dei libri di lettura consigliati dalla scuola, agli alunni delle scuole dell’obbligo e delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie, a nuclei familiari la cui situazione economica equivalente (Isee), determinata ai sensi del Decreto Legislativo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità, non sia superiore a 15.493,71 euro. Gli esercenti la patria potestà o lo studente se maggiorenne, per richiedere i benefici di cui sopra dovranno presentare la richiesta sull’apposito modello corredato da idonea documentazione fiscale, da ritirare presso l’Urp o, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Rieti nella sezione Albo Pretorio al seguente link: http://albopretorio.insielmercato.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=90085&page=0. La spesa dovrà essere documentata da fattura elettronica (no scontrini) attestante la natura, la quantità e qualità dei libri acquistati. L’importo del rimborso è subordinato alla somma che sarà assegnata al Comune di Rieti ed al numero delle richieste pervenute. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Rieti entro e non oltre le ore 12 del 5 gennaio 2021. In caso di concessione del contributo potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite giusto quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

