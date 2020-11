Covid, a Rieti 5 morti e 96 nuovi contagi. Sale il numero dei guariti (204)

19 novembre 2020 a

Cinque morti e 96 nuovi contagi in provincia di Rieti, mentre i guariti sono 204. Questi gli ultimi numeri sulla pandemia diffusi dalla Asl sabina. I 96 nuovi casi sono così distribuiti:

Rieti (46) – Amatrice (2) – Antrodoco (3) – Borgorose (6) – Cantalice (4) – Caste Nuovo di Farfa (3) – Cittaducale (5) – Colli sul Velino (2) – Configni (1) – Contigliano (2) – Cottanello (1) – Fara in Sabina (4) - Fiamignano (1) – Forano (1) – Greccio (1) – Labro (1) – Magliano Sabina (1) – Montasola (1) – Montopoli in Sabina (1) – Morro Reatino (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (3) – Poggio Nativo (2) – Rivodutri (1) – Tarano (1). Contatti in sorveglianza domiciliare: 282. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 68. Numero tamponi eseguiti: 463.

Si registrano 204 nuovi guariti: (62) Rieti – Accumoli (1) – Amatrice (5) – Antrodoco (4) – Belmonte in Sabina (1) – Borbona (3) – Borgo Velino (2) – Borgorose (15) – Cantalice (6) – Cantalupo in Sabina (4) – Casaprota (2) – Castel S. Angelo (3) – Cittaducale (13) – Colle di Tora (1) – Contigliano (6) – Fara in Sabina (16) – Fiamignano (5) – Forano (1) – Frasso Sabino (3) – Greccio (1) – Leonessa (2) – Longone Sabino (1) – Monteleone Sabino (4) – Montopoli in Sabina (4) – Morro Reatino (1) – Poggio Bustone (9) – Poggio Mirteto (6) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Poggio S. Lorenzo (5) – Rivodutri (1) - Rocca Sinibalda (1) – Salisano (1) – Scandriglia (5) – Stimigliano (1) – Tarano (1) – Toffia (1) – Torri in Sabina (2) – Torricella in Sabina (2) .

Si registrano 5 decessi: una donna di 91 anni (ricoverata presso reparto Covid Ogp Rieti), una donna di 74 anni (ricoverata Terapia Intensiva Ogp Rieti), un uomo di 88 anni (ricoverato reparto Covid Ogp Rieti), una donna di 91 anni (Comunità alloggio Contigliano), una donna di 75 anni (ricoverata Terapia Intensiva Ogp Rieti). Tutte le persone decedute erano affette da gravi patologie. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.333.

